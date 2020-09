Chi vota sì e no al referendum 2020 sui parlamentari: tra Salvini, Meloni, PD e sondaggi fermi (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sono moltissimi meme e post social che alimentano grande disinformazione a proposito del referendum 2020 sul taglio dei parlamentari, soprattutto a proposito delle propensioni di voto di Salvini, Meloni e PD. Fino ad arrivare alla questione sondaggi, che come potrete notare a breve merita una menzione a parte per un motivo ben preciso oggi 19 settembre. U po’ come avvenuto nelle scorse settimane con un video del tutto decontestualizzato e che vi abbiamo descritto con un approfondimento necessario. Questione referendum 2020 sul taglio dei parlamentari: votare sì e no tra Salvini, Meloni, PD e sondaggi Diverse le questioni da prendere in esame questo ... Leggi su bufale (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sono moltissimi meme e post social che alimentano grande disinformazione a proposito delsul taglio dei, soprattutto a proposito delle propensioni di voto die PD. Fino ad arrivare alla questione, che come potrete notare a breve merita una menzione a parte per un motivo ben preciso oggi 19 settembre. U po’ come avvenuto nelle scorse settimane con un video del tutto decontestualizzato e che vi abbiamo descritto con un approfondimento necessario. Questionesul taglio deire sì e no tra, PD eDiverse le questioni da prendere in esame questo ...

CarloCalenda : Non ho sostenuto questo. Ma chi vota Sì, considerando legittimamente che il taglio sia positivo, alimenta anche, ma… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Attenzione attenzione: Veltroni vota No. Indovina indovinello: chi era nel 2008 il leader del P… - Pierferdinando : Caro #Grillo,chi vota No lo fa per difendere la poltrona? Sto da 37 anni in Parlamento e non ho questo affanno,ma l… - Noovyis : (Chi vota sì e no al referendum 2020 sui parlamentari: tra Salvini, Meloni, PD e sondaggi fermi) Playhitmusic - - Tetovaccari : RT @immaginaweb: Il 20 e 21 settembre si vota per rinnovare i consigli di 7 #Regioni eleggere i #sindaci di molti capoluoghi e dare il prop… -