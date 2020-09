Ceta | raddoppia l’import di carne e grano dal Canada

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 19 settembre 2020) “Dopo l’accordopraticamenteno nel 2020 le importazioni di prodotti alimentari canadesi in Italia che crescono in valore del 77% rispetto all’anno precedente, più di cinque volte rispetto all’aumento nello stesso periodo delle esportazioni di cibo Made in Italy nel paese dell’acero (+14%)“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti dell’accordo di libero scambio tra Ue ein base ai dati Istat relativi al primo semestre 2020 divulgata a tre anni dell’entrata in vigore in via provvisoria dal 21 settembre 2017 del trattato di libero scambio tra Unione Europea e, peraltro mai ratificato dal Parlamento italiano. “Un’accordo che si sta rivelando un ottimo affare soprattutto per il Paese ...