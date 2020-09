Calciomercato Juventus | è ufficiale | Pjaca ceduto in prestito al Genoa

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 19 settembre 2020) Il percorso di Markocon la maglia dellanon è stato particolarmente fortunato, per dirla con un eufemismo. Giunto a Torino nel 2016, è sceso in campo poche volte a causa di due brutti infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo per parecchio tempo. Dopo la riabilitazione, l’ex Dinamo Zagabria ha iniziato una serie interminabile di prestiti in giro per l’Europa. Ritornato alla Continassa nello scorso agosto,si è messo a disposizione di Pirlo, allenandosi duramente per provare a convincere il Maestro a tenerlo in rosa. Però, il croato non sarebbe rientrato nei piani del neo-allenatore della, cosa che ha spinto la società a cederlo in. LEGGI ANCHE:, addio ...