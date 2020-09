Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2020 ore 18:15 (Di venerdì 18 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBRE 2020 ORE 18:05 SIMONE PAZZAGLIA BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER VICOLO IN PANNE AL KM 11 CODE TRA TOR VERGATA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DEL NODO CON A1 Roma NAPOLI SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA QUARTICCIOLO IN DIREZIONE GRA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA ED IL GRA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN ESTERNA SI TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E BUFALOTTA SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI DIREZIONE CENTRO RIPERCUSSIONI ANCH ESUL GRA IN INTERNA CON CODE PER TRAFFICO IN TENSO TRA CASSIA E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBREORE 18:05 SIMONE PAZZAGLIA BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 DIRAMAZIONESUD IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER VICOLO IN PANNE AL KM 11 CODE TRA TOR VERGATA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DEL NODO CON A1NAPOLI SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA QUARTICCIOLO IN DIREZIONE GRA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA ED IL GRA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN ESTERNA SI TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E BUFALOTTA SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI DIREZIONE CENTRO RIPERCUSSIONI ANCH ESUL GRA IN INTERNA CON CODE PER TRAFFICO IN TENSO TRA CASSIA E ...

