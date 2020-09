Usa, divieto di download TikTok e WeChat da domenica: le due app verranno bloccate (Di venerdì 18 settembre 2020) USA. Gli Stati Uniti annunciano il divieto di download di TikTok e WeChat da domenica. bloccate le due app. “Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un’azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuovendo allo stesso tempo i nostri valori e le norme della democrazia”. divieto … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 settembre 2020) USA. Gli Stati Uniti annunciano ildididale due app. “Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un’azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuovendo allo stesso tempo i nostri valori e le norme della democrazia”.… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

