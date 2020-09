Tommaso Zorzi: “Ecco perchè sarei voluto nascere etero” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tommaso Zorzi, in diretta al Grande Fratello Vip 5, si lascia andare ad una dichiarazione: “Ecco perché sarei voluto nascere etero”. Tommaso Zorzi è riuscito ad essere presente alla seconda puntata del Grande Fratello Vip 5. L’influencer si è presentato in puntata elegantissimo, sfoggiando tutto il suo stile e la sua passione per la moda. … L'articolo Tommaso Zorzi: “Ecco perchè sarei voluto nascere etero” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 settembre 2020), in diretta al Grande Fratello Vip 5, si lascia andare ad una dichiarazione: “Ecco perchéetero”.è riuscito ad essere presente alla seconda puntata del Grande Fratello Vip 5. L’influencer si è presentato in puntata elegantissimo, sfoggiando tutto il suo stile e la sua passione per la moda. … L'articolo: “Ecco perchèetero” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - ridopernialler1 : RT @VodkaHaz_: La faccia di Tommaso Zorzi mentre aspetta l’ingresso di Denis descrive la faccia di tutti noi. #GFVIP - Andrea006258464 : Tommaso Zorzi e contessa Patrizia De Blanck mi fat3 crepare dalle risate???????? #GFVIP - ChiaaScandi : RT @giadasty: Tommaso Zorzi che di notte urla Franco alla De Blanck per non farla russare. IO STO VOLANDO #GFVIP -