Tale e Quale Show: la prima puntata in diretta dalle ore 21:30 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tale e Quale Show è il varietà/Talent Show, dedicato alle imitazioni di cantanti famosi, condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, nel ruolo di giurati, e di Gabriele Cirilli, in onda su Rai 1, ogni venerdì sera.Tale e Quale Show: le anticipazioni della prima puntata pubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2020 20:05. Leggi su blogo (Di venerdì 18 settembre 2020)è il varietà/nt, dedicato alle imitazioni di cantanti famosi, condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, nel ruolo di giurati, e di Gabriele Cirilli, in onda su Rai 1, ogni venerdì sera.: le anticipazioni dellapubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2020 20:05.

njhsmilee : STASERA IMITANO FRANCESCO GABBALI A TALE E QUALE SHOW STO URLANDOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAA GABBAAAAAAAAAA NO RAGA… - moonlightxniall : @StormyTrixReal TALE E QUALE ASSOLUTAMENTE - defencelouess : @StormyTrixReal Io guardo tale e quale lo amo troppo - miss_chifo : Scusate eh così non va bene. Rai 1: tale e quale Canale 5: Grande Fratello Tv8: xfactor IO ADESSO COSA CAZZO GUARDO - StormyTrixReal : Stasera non so se guardare il Grande Fratello o Tale e Quale Show Shit -