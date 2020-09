Studente positivo in un istituto della Capitale: la classe è in quarantena, ma i fratelli continuano ad andare a scuola (Di venerdì 18 settembre 2020) Uno Studente di una classe primaria dell’Highlands Institute di via della Scultura a Roma è risultato positivo al Coronavirus. E, come si può immaginare, tutta la classe è stata posta in quarantena. Fin qui tutto bene (o quasi tutto). I fratelli dello Studente risultato positivo al tampone, spiega l’agenzia Adnkronos, continuano ad andare a scuola e a quanto pare non devono osservare nessuna misura di sicurezza. E’ il Codacons a denunciare l’accaduto e a chiedere l’intervento del Prefetto affinché si prendano provvedimenti per limitare la diffusione del virus. Studente positivo in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Unodi unaprimaria dell’Highlands Institute di viaScultura a Roma è risultatoal Coronavirus. E, come si può immaginare, tutta laè stata posta in. Fin qui tutto bene (o quasi tutto). Idellorisultatoal tampone, spiega l’agenzia Adnkronos,ade a quanto pare non devono osservare nessuna misura di sicurezza. E’ il Codacons a denunciare l’accaduto e a chiedere l’intervento del Prefetto affinché si prendano provvedimenti per limitare la diffusione del virus.in un ...

