Sorpresi a Ceppaloni con arnesi da scasso | denunciati due napoletani

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri dihanno denunciato due persone, un 56enne e un 50enne, entrambi, per possesso di attrezzi atti allo, chiavi alterate e, in particolare, un congegno disturbatore di frequenze onde radio c.d. “jammer” occultato dietro il filtro dell’aria posto nel vano portaoggetti dell’auto. I due sono statiin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per possesso ingiustificato di attrezzi atti alloe chiavi alterate. I due pregiudicati sono stati segnalati per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune di, in quanto si aggiravano senza giustificato motivo nei pressi di un ...