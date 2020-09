LegaSalvini : AGGRESSIONE A SALVINI, BIANCALANI ATTACCA 'NON CONDANNO LA SIGNORA' - globalistIT : Salvini attacca Giani: 'Hanno sbagliato a candidare un signore elegante a fine carriera' - P32Pp321 : @GIUSY09829321 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Beh, dire che il governo è impegnato a fare la guerra a Salvini e Me… - Armageddon5567 : Il balordo alla Casa Bianca vuole che gli USA restino la prima potenza mondiale. Per questo attacca la Cina e ha ma… - NewsMondo1 : “Dicono cose incredibili”, Gualtieri contro Salvini e Meloni sul Recovery fund -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini attacca

I sondaggi parlano di testa a testa. E sicuramente un elemento che va considerato è che Giani non ha scaldato il cuore degli elettori del centro-sinistra e molti lo hanno visto come una figura priva d ...Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri contro Salvini e Meloni sul Recovery fund: “Dicono cose incredibili…”. Intervenuto ai microfoni di Omnibus, in onda su La7, il ministro dell’Economia Robert ...Il leader della Lega contestato da un gruppo di studenti in Largo Ciro Menotti. Il governatore uscente al fianco del movimento delle Sardine PISA. Da una parte il leader della Lega in campo per sosten ...