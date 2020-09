Referendum sul taglio dei parlamentari: il quesito, quando si vota e come (Di venerdì 18 settembre 2020) Referendum sul taglio dei parlamentari, quando e come si vota. Tutte le informazioni in vista del voto. ROMA – Referendum sul taglio parlamentari, quando e come si vota. Il 20 e il 21 settembre 2020 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimere il proprio pensiero su una delle battaglie del MoVimento 5 Stelle. Essendo un Referendum di approvazione e non abrogativo non è richiesto il quorum del 50%. Cosa prevede la riforma sul taglio dei parlamentari Il 20 e il 21 2020 gli italiani sono chiamati alle urne per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Si ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020)suldeisi. Tutte le informazioni in vista del voto. ROMA –sulsi. Il 20 e il 21 settembre 2020 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimere il proprio pensiero su una delle battaglie del MoVimento 5 Stelle. Essendo undi approvazione e non abrogativo non è richiesto il quorum del 50%. Cosa prevede la riforma suldeiIl 20 e il 21 2020 gli italiani sono chiamati alle urne per ilsuldei. Si ...

