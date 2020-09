Referendum, Macaluso per il ‘No’: “Il Pd di Zingaretti subisce l’egemonia 5 Stelle” (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Un “no” per “difendere la cultura parlamentare” quello di Emanuele Macaluso, intervenuto questo pomeriggio a Radio Radicale nel corso di una trasmissione in diretta sul referendum che si terrà il 20 e 21 settembre sulla riforma costituzione che prevede la riduzione del numero dei parlamentari. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Un “no” per “difendere la cultura parlamentare” quello di Emanuele Macaluso, intervenuto questo pomeriggio a Radio Radicale nel corso di una trasmissione in diretta sul referendum che si terrà il 20 e 21 settembre sulla riforma costituzione che prevede la riduzione del numero dei parlamentari.

Domenica 20 e lunedì 21 si vota per il referendum confermativo della riforma proposta dai 5 Stelle, che prevede il taglio dei parlamentari. Come accennavamo ieri, in altro articolo, i due schieramenti ...

INTERVISTA A GIULIO SAPELLI, storico dell’economia e intellettuale controcorrente – “Non si riforma la politica con la semplicistica scorciatoia del taglio dei parlamentari. Il referendum avrà effetti ...

Arriva come un macigno imprevisto sulla testa del Pd, schierato per il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, il rotondo No di Walter Veltroni alla riforma targata M5s. Il primo segretario e fo ...

