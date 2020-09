Recovery Fund, l’Ue ci invita a tagliare le tasse sul lavoro ma… “senza esagerare” (Di venerdì 18 settembre 2020) tagliare la tasse sì, ma senza esagerare. C’è anche questo passaggio tra le linee guida che la Commissione Europea ha diffuso e alle quali gli Stati che vogliono aggiudicarsi la loro fetta di Recovery Fund dovranno guardare con molta attenzione al momento di presentare i loro piani nazionali. L’Italia potrà così ridurre le imposte all’interno della propria riforma fiscale e incassare 44 miliardi di euro a fondo perduto, a patto però di muoversi entro paletti fissati da Bruxelles. E allora, con un pizzico di malizia, viene da chiedersi: ma se bisogna stare attenti a non tagliare troppo, di che razza di taglio stiamo parlando? La Commissione ha diffuso un calendario che lascia tempo ai vari Paesi dell’Unione fino al 15 ottobre per notificare i ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 18 settembre 2020)lasì, ma senza esagerare. C’è anche questo passaggio tra le linee guida che la Commissione Europea ha diffuso e alle quali gli Stati che vogliono aggiudicarsi la loro fetta didovranno guardare con molta attenzione al momento di presentare i loro piani nazionali. L’Italia potrà così ridurre le imposte all’interno della propria riforma fiscale e incassare 44 miliardi di euro a fondo perduto, a patto però di muoversi entro paletti fissati da Bruxelles. E allora, con un pizzico di malizia, viene da chiedersi: ma se bisogna stare attenti a nontroppo, di che razza di taglio stiamo parlando? La Commissione ha diffuso un calendario che lascia tempo ai vari Paesi dell’Unione fino al 15 ottobre per notificare i ...

