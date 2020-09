Piazza Bovio | aggredisce una donna e la insegue nudo | arrestato un 27enne

(Di venerdì 18 settembre 2020) Cronaca di Napoli: la Polizia haunper violenza sessuale nei confronti di unaall’interno della stazione della metropolitana in. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marchese Campodisola a Napoli hanno visto unain forte stato di agitazione, …

melannas : RT @catenaaurea66: Un ivoriano tenta di stuprare una ragazza sulla linea 1 della Metro di Napoli, a piazza Bovio. La donna gli sfugge e lui… - Andesa63 : RT @catenaaurea66: Un ivoriano tenta di stuprare una ragazza sulla linea 1 della Metro di Napoli, a piazza Bovio. La donna gli sfugge e lui… - maddykarolin1 : Violenza sessuale a Napoli: arrestato africano nella metropolitana di piazza Bovio - Raff_Napolitano : Violenza sessuale a Napoli: arrestato africano nella metropolitana di piazza Bovio #18settembre #stopinvasione - nientediniente1 : RT @catenaaurea66: Un ivoriano tenta di stuprare una ragazza sulla linea 1 della Metro di Napoli, a piazza Bovio. La donna gli sfugge e lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Bovio

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marchese Campodisola hanno visto una donna in forte stato ...Momenti di terrore all'interno della stazione delle metropolitana di piazza Bovio: un extracomunitario ha aggredito una donna tentando di violentarla. Tutto è accaduto ieri pomeriggio. Gli agenti dell ...Ha tentato di violentare una donna all’interno della stazione della metropolitana di piazza Bovio, a Napoli. Ma quando la ragazza è riuscita a liberarsi e fuggire, ha continuato a inseguirla in strada ...