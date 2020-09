Pasta e lenticchie tradizionale (Di venerdì 18 settembre 2020) La Pasta e lenticchie è un piatto semplice, ma veramente ricco di gusto. Buono da mangiare in autunno quando fuori inizia il freddo, ma anche in estate è buonissima se fatta raffreddare qualche minuto. Vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di Pasta200 g di lenticchie secche (350 g se usate quelle precotte)1 cucchiaio di salsa di pomodoro40 g di carote1 costa di sedano1 spicchio d’aglio1/2 cipolla piccola1 rametto di rosmarinoTimo essiccato q.b.Pepe nero q.b.3-4 cucchiai di olio evoSale fino q.b.2 lt di acquaPer preparare la per prima cosa seguite le indicazioni sulla cotture delle lenticchie indicate sulla confezione. Poi procedete con la preparazione del soffritto, tagliate la cipolla, il sedano, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 settembre 2020) Laè un piatto semplice, ma veramente ricco di gusto. Buono da mangiare in autunno quando fuori inizia il freddo, ma anche in estate è buonissima se fatta raffreddare qualche minuto. Vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di200 g disecche (350 g se usate quelle precotte)1 cucchiaio di salsa di pomodoro40 g di carote1 costa di sedano1 spicchio d’aglio1/2 cipolla piccola1 rametto di rosmarinoTimo essiccato q.b.Pepe nero q.b.3-4 cucchiai di olio evoSale fino q.b.2 lt di acquaPer preparare la per prima cosa seguite le indicazioni sulla cotture delleindicate sulla confezione. Poi procedete con la preparazione del soffritto, tagliate la cipolla, il sedano, ...

