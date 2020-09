Odjer, la moglie: “No al Palermo? Non sono Wanda Nara…” (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo le indiscrezioni rilanciate da un portale sulla presunta decisione della moglie del calciatore Moses Odjer di rifiutare il Palermo, è arrivata dalla stessa consorte dell'ex calciatore del Catania una secca smentita tramite la Gazzetta dello Sport. «Questa è una grande bufala, dispiace che sia trapelato tutto questo, che sia io a comandare in famiglia, anche perché nella vita mi occupo di altre cose. Di sicuro non del lavoro di mio marito, per questo c’è un agente. Mi hanno fatto passare per la Wanda Nara della situazione, ma non c’entro niente con questo mondo, con tutto il rispetto per Wanda. Più che un dietrofront c’è stato un ritardo dovuto all’organizzazione perché abbiamo un bambino piccolo e ci ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo le indiscrezioni rilanciate da un portale sulla presunta decisione delladel calciatore Mosesdi rifiutare il, è arrivata dalla stessa consorte dell'ex calciatore del Catania una secca smentita tramite la Gazzetta dello Sport. «Questa è una grande bufala, dispiace che sia trapelato tutto questo, che sia io a comandare in famiglia, anche perché nella vita mi occupo di altre cose. Di sicuro non del lavoro di mio marito, per questo c’è un agente. Mi hanno fatto passare per laNara della situazione, ma non c’entro niente con questo mondo, con tutto il rispetto per. Più che un dietrofront c’è stato un ritardo dovuto all’organizzazione perché abbiamo un bambino piccolo e ci ...

