No alla minigonna perché "ai prof cade l'occhio". Protesta a scuola. Azzolina chiede approfondimenti (Di venerdì 18 settembre 2020) A quanto si apprende, il Ministero dell’Istruzione, tramite l’Usr del Lazio, ha chiesto un approfondimento sul caso scoppiato al liceo Socrate di Roma, in cui la vicepreside avrebbe invitato le alunne a non indossare abiti succinti, perché “ai professori gli cade l’occhio”:alla presunta richiesta, è seguita la Protesta delle alunne: molte di loro si sono presentate a scuola in minigonna. “Non è colpa nostra se gli cade l’occhio #stopallaviolenzadigenere”, si legge su un cartello appeso tra i corridoi, la foto del cartello ha fatto il giro del web. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) A quanto si apprende, il Ministero dell’Istruzione, tramite l’Usr del Lazio, ha chiesto un apondimento sul caso scoppiato al liceo Socrate di Roma, in cui la vicepreside avrebbe invitato le alunne a non indossare abiti succinti,; “aiessori glil’”:presunta richiesta, è seguita ladelle alunne: molte di loro si sono presentate ain. “Non è colpa nostra se glil’#stopviolenzadigenere”, si legge su un cartello appeso tra i corridoi, la foto del cartello ha fatto il giro del web.

mister_mister_w : RT @Ferula18: 'Lei è troppo disinvolta' 'No alla minigonna perché al prof cade l'occhio' Così la disinvoltura diventa alibi per stupratori… - Aringoogle : RT @Ferula18: 'Lei è troppo disinvolta' 'No alla minigonna perché al prof cade l'occhio' Così la disinvoltura diventa alibi per stupratori… - egos23 : RT @Ferula18: 'Lei è troppo disinvolta' 'No alla minigonna perché al prof cade l'occhio' Così la disinvoltura diventa alibi per stupratori… - michtrim : RT @Ferula18: 'Lei è troppo disinvolta' 'No alla minigonna perché al prof cade l'occhio' Così la disinvoltura diventa alibi per stupratori… - 60_cla : RT @Ferula18: 'Lei è troppo disinvolta' 'No alla minigonna perché al prof cade l'occhio' Così la disinvoltura diventa alibi per stupratori… -