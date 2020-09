Michelle Hunziker, una tragedia stravolge la sua vita: fan preoccupati (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo articolo . E’ stata una vera e propria tragedia quella che ha vissuto Tomaso Trussardi qualche anno fa, marito di Michelle Hunziker: l’evento che lo ha cambiato per sempre, un dolore immenso. Tomaso Trussardi come non lo avete mai visto: è quello che accadrà domani pomeriggio quando il marito di Michelle Hunziker avrà modo di raccontarsi nel … Leggi su youmovies (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo articolo . E’ stata una vera e propriaquella che ha vissuto Tomaso Trussardi qualche anno fa, marito di: l’evento che lo ha cambiato per sempre, un dolore immenso. Tomaso Trussardi come non lo avete mai visto: è quello che accadrà domani pomeriggio quando il marito diavrà modo di raccontarsi nel …

KLASSIK4 : @Daniele_Manca @Corriere Questo messaggio anche per tutte le “Suffragette” d’Italia più o meno schierate alla Michelle Hunziker - zazoomblog : Tomaso Trussardi ospite a Verissimo: Con Michelle Hunziker Michelle una connessione profonda - #Tomaso #Trussardi… - uselessfancyboi : Da quant'è che non pensavo a Michelle Hunziker che trappa, che trip, l'ho amato e sempre lo amerò - pontinho14 : @cippiriddu Michelle Hunziker Porro e DelDebbio ad inseguire - fattyacid123 : Raga Drag Race Italia con Malgioglio, Mara Maionchi, Drusilla Foer e Michelle Hunziker come conduttrice -