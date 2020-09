METEO 7 Giorni. In arrivo TEMPORALI, poi AUTUNNO la prossima settimana (Di venerdì 18 settembre 2020) METEO SINO AL 24 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Sta per finire il prolungato dominio dell’anticiclone, responsabile del clima molto caldo per il periodo sull’Italia e su un’ampia parte dell’Europa. Negli ultimi Giorni l’attenzione è stata catalizza dall’insolito ciclone con caratteristiche tropicali che si è formato sul Basso Mediterraneo per poi impattare sulla Grecia con intensità da uragano. Il ciclone ha lambito anche il Sud Italia, in particolare le aree ioniche con piogge, TEMPORALI, venti forti e mareggiate. Nulla a che vedere con il maltempo che sta sferzando la Grecia. Ora questo piccolo ciclone tenderà ad indebolirsi, prima di dissiparsi completamente. A seguito dell’uscita di scena dell’uragano, l’anticiclone è in rinforzo ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 18 settembre 2020)SINO AL 24 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Sta per finire il prolungato dominio dell’anticiclone, responsabile del clima molto caldo per il periodo sull’Italia e su un’ampia parte dell’Europa. Negli ultimil’attenzione è stata catalizza dall’insolito ciclone con caratteristiche tropicali che si è formato sul Basso Mediterraneo per poi impattare sulla Grecia con intensità da uragano. Il ciclone ha lambito anche il Sud Italia, in particolare le aree ioniche con piogge,, venti forti e mareggiate. Nulla a che vedere con il maltempo che sta sferzando la Grecia. Ora questo piccolo ciclone tenderà ad indebolirsi, prima di dissiparsi completamente. A seguito dell’uscita di scena dell’uragano, l’anticiclone è in rinforzo ...

