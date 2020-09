“Mare fuori” | Crescentini nel carcere minorile per ridare futuro

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sono ragazzi che hanno alle spalle storie molto diverse, i protagonisti della fiction "Mare fuori": c'è chi è cresciuto in un ambiente criminale, chi ha cerato di fuggire a quel destino, chi era lontano anni luce dalla strada. Ad un certo punto delle loro giovani vite compiono un crimine e finiscono nell'Istituto Penitenziariodi Napoli: un microcosmo dove i conflitti, le sfide, le prove sono in parte più dure e i rapporti più forti.Nella fiction diretta da Carmine Elia, in onda su Rai 2 da mercoledì 23 settembre e in anteprima su RaiPlay dal 19, compito degli adulti è aiutare i ragazzi a ritrovare un percorso. La direttrice del, interpretata da Carolina, ha una linea più dura, il comandante di polizia penitenziaria (Carmine Recano), un approccio più ...