L' uragano Ianos devasta la Grecia | il video di Cefalonia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Potrebbe passare alla storia come uno degli uragani mediterranei più intensi di sempre: in queste ore sta colpendo le isole ioniche di Cefalonia e Zante, e ha lambito anche la Calabria e qualche costa del Sud Italia. Nel video, girato a Zante, una mareggiata ha completamente sommerso una piccola baia sull'isola.

La tempesta tropicale mediterranea ha probabilmente raggiunto la sua massima intensità, divenendo a tratti un vero e proprio uragano di categoria 1. I venti attorno al centro hanno infatti raggiunto u ...I Fenomeni più violenti del Mediterraneo sono i cicloni mediterranei, strutture simili ai cicloni tropicali (uragani, tifoni). Ma sullo Ionio e sul Canale di… Leggi ...Non lontano dalle nostre coste ioniche, in pieno Mediterraneo, si sta creando quello che in inglese si chiama medicane ovvero ciclone tropicale mediterraneo. Si tratta di un evento molto raro che si p ...