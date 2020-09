Luciano Romanella, candidato Lega a Fermo, audio shock: «Mi votano rumeni, ivoriani e pu*****. Una ciurma inavvicinabile» (Di venerdì 18 settembre 2020) L’audio shock di Luciano Romanella, candidato della Lega a Fermo, ha sconvolto la comunità a poche ore dal voto. “L’elettorato mio è inavvicinabile, il 50 per cento sono romeni. Domani sera sono a cena con gli ivoriani, sono 39 voti matematici. Le tr.. di Tre Archi, quelle che non fanno più il mestiere, il giro attorno al Paradise. Una ciurma che non me la può levare neanche il Padreterno, capisci?”, così ha esordito il candidato nell’audio Whatsapp mandato all’amico. Luciano Romanella audio shock Luciano Romanella ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 settembre 2020) L’didella, ha sconvolto la comunità a poche ore dal voto. “L’elettorato mio è, il 50 per cento sono romeni. Domani sera sono a cena con gli, sono 39 voti matematici. Le tr.. di Tre Archi, quelle che non fanno più il mestiere, il giro attorno al Paradise. Unache non me la può levare neanche il Padreterno, capisci?”, così ha esordito ilnell’Whatsapp mandato all’amico....

JoeWolve : ECCO LA QUALITA' DEI CANDIDATI LEGHISTI... Luciano Romanella candidato per la Lega al comune di Fermo: “Mi votano… - Mirco04488370 : @LegaSalvini Romeni, ivoriani e prostitute: 'Una ciurma che non me la può levare neanche il Padreterno'. Così Lucia… - peppe844 : RT @RepubblicaTv: Il candidato leghista a Fermo: & #8220;Per me votano ivoriani e putt... Una ciurma mi farà vincere & #8221;: Rumeni, ivor… - FrancescoBlotto : RT @RepubblicaTv: Il candidato leghista a Fermo: & #8220;Per me votano ivoriani e putt... Una ciurma mi farà vincere & #8221;: Rumeni, ivor… - recor1500 : RT @RepubblicaTv: Il candidato leghista a Fermo: & #8220;Per me votano ivoriani e putt... Una ciurma mi farà vincere & #8221;: Rumeni, ivor… -

