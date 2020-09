Lockdown e abbonamenti mezzi pubblici: nessun rimborso nel 30% dei capoluoghi. Caltanisetta e Agrigento più care di Milano (Di venerdì 18 settembre 2020) Il rimborso per i mesi in cui l’abbonamento, già pagato, ai mezzi pubblici non è stato usato causa Lockdown? Un miraggio in un caso ogni tre. Secondo le rilevazioni di Cittadinanzattiva, il 30% dei 110 capoluoghi italiani ha “lasciato a piedi” i suoi utenti, e non ha predisposto alcuna forma di ristoro per gli utenti. Questo nonostante il Dl Rilancio preveda esplicitamente il risarcimento relativo ai mesi di Lockdown. In particolare, non c’è traccia di rimborsi in quasi tutte le provincie di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma neppure a Sondrio, Viterbo, Alessandria, Asti e Frosinone. Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva il costo medio di un abbonamento mensile è di 33 euro con un aumento del 22% rispetto a 15 anni fa, a fronte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilper i mesi in cui l’abbonamento, già pagato, ainon è stato usato causa? Un miraggio in un caso ogni tre. Secondo le rilevazioni di Cittadinanzattiva, il 30% dei 110italiani ha “lasciato a piedi” i suoi utenti, e non ha predisposto alcuna forma di ristoro per gli utenti. Questo nonostante il Dl Rilancio preveda esplicitamente il risarcimento relativo ai mesi di. In particolare, non c’è traccia di rimborsi in quasi tutte le provincie di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma neppure a Sondrio, Viterbo, Alessandria, Asti e Frosinone. Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva il costo medio di un abbonamento mensile è di 33 euro con un aumento del 22% rispetto a 15 anni fa, a fronte di ...

Ben il 30% dei gestori del servizio di trasporto pubblico locale nei 110 capoluoghi di provincia non ha ancora attivato la procedura per i rimborsi Covid. Fra questi, la gran parte dei gestori nelle p ...

Abbonamenti sempre più cari, ma pur sempre economici se paragonati a Paesi europei di dimensioni simili all’Italia. Il problema del trasporto pubblico locale (Tpl) nel nostro Paese continua a essere l ...

