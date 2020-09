Lazio, Jony ai saluti: il centrocampista va all’Osasuna (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato Lazio: Jony è ai saluti. Il centrocampista biancoceleste andrà all’Osasuna in prestito. I dettagli Jony torna in Spagna. Schierato spesso in un ruolo diverso da quello in cui era abituato a giocare in Liga, lo spagnolo non rimarrà alla corte di Simone Inzaghi. Gianluca Di Marzio ha confermato il trasferimento del calciatore all’Osasuna. Per l’ex Alavès la Lazio ha trovato l’accordo con gli spagnoli, la formula un prestito con diritto di riscatto a favore del nuovo club. Si libera un posto nella lista biancoceleste, Inzaghi attende un centrocampista di qualità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercatoè ai. Ilbiancoceleste andrà all’Osasuna in prestito. I dettaglitorna in Spagna. Schierato spesso in un ruolo diverso da quello in cui era abituato a giocare in Liga, lo spagnolo non rimarrà alla corte di Simone Inzaghi. Gianluca Di Marzio ha confermato il trasferimento del calciatore all’Osasuna. Per l’ex Alavès laha trovato l’accordo con gli spagnoli, la formula un prestito con diritto di riscatto a favore del nuovo club. Si libera un posto nella lista biancoceleste, Inzaghi attende undi qualità. Leggi su Calcionews24.com

