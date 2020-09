Kulusevski: “Voglio vincere il più possibile. Ronaldo è come benzina per me” (Di venerdì 18 settembre 2020) Prime parole di Dejan Kulusevski come nuovo giocatore della Juventus: “Domenica si inizia, non vediamo l’ora. Sono pronto per giocare se il mister dovesse mettermi in campo. Ho giocato in tanti ruoli, dove sceglierà il nostro tecnico io giocherò. Io comunque mi sento a mio agio in tutti i ruoli”. Del rapporto con Ronaldo e le parole di lode di Ibra: “Cristiano è fantastico, sono fortunato ad avere un compagno come lui, è come benzina per me. Ibra è stato un mio idolo, in Svezia ha fatto cose nel calcio che nessuno aveva fatto”. Su Pirlo: “Mi parla tanto, sono fortunato ad avere un allenatore come lui, dà sempre dei grandi consigli”. INIZIA ORA! Via alla presentazione di Dejan ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Prime parole di Dejannuovo giocatore della Juventus: “Domenica si inizia, non vediamo l’ora. Sono pronto per giocare se il mister dovesse mettermi in campo. Ho giocato in tanti ruoli, dove sceglierà il nostro tecnico io giocherò. Io comunque mi sento a mio agio in tutti i ruoli”. Del rapporto cone le parole di lode di Ibra: “Cristiano è fantastico, sono fortunato ad avere un compagnolui, èper me. Ibra è stato un mio idolo, in Svezia ha fatto cose nel calcio che nessuno aveva fatto”. Su Pirlo: “Mi parla tanto, sono fortunato ad avere un allenatorelui, dà sempre dei grandi consigli”. INIZIA ORA! Via alla presentazione di Dejan ...

