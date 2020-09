Koeman: “Pjanic non è al 100%, ma domani potrebbe giocare qualche minuto” (Di venerdì 18 settembre 2020) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato di Miralem Pjanic alla vigilia del trofeo Gamper. Queste le parole del tecnico bluagrana: “Pjanic? Miralem rientra nei convocati, ma non è pronto per giocare dal primo minuto. Non è ancora al 100%, ma domani può giocare”. @RonaldKoeman: "Puede ser que @Miralem Pjanic tenga minutos mañana" Todas las declaraciones, aquíhttps://t.co/8VFQdayPTZ pic.twitter.com/cFCfy9JGOj — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 18, 2020 Foto: twitter barça L'articolo Koeman: “Pjanic non è al 100%, ma domani potrebbe giocare qualche minuto” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Ronald, allenatore del Barcellona, ha parlato di Miralem Pjanic alla vigilia del trofeo Gamper. Queste le parole del tecnico bluagrana: “Pjanic? Miralem rientra nei convocati, ma non è pronto perdal primo minuto. Non è ancora al, mapuò”. @Ronald: "Puede ser que @Miralem Pjanic tenga minutos mañana" Todas las declaraciones, aquíhttps://t.co/8VFQdayPTZ pic.twitter.com/cFCfy9JGOj — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 18, 2020 Foto: twitter barça L'articolo: “Pjanic non è al, maminuto” proviene da Alfredo ...

sportli26181512 : L'Inter aspetta Vidal, che si allena regolarmente con il Barcellona: Il cileno continua a lavorare agli ordini di K… - Mastiffs16 : @pisto_gol Ma Koeman lo conosce bene Pjanic in Italia aveva sempre una casacca gialla a dargli manforte in Spagna non sarà così - spagnolo_il : Del #Barca troppo si è parlato, per questioni extra campo. #Koeman, vera novità della stagione, ha un percorso diff… - jcmoran1204 : @jason_fcb_ @Miralem_Pjanic Appunto vediamo come lo userà koeman -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman “Pjanic