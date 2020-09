Juric: “Ci mancano quattro o cinque giocatori. Siamo in emergenza, ma sono fiducioso” (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio in campionato, Ivan Juric. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona: “Domani saremo in emergenza, non so chi far giocare. Ieri è arrivato Barak, oggi Favilli, credo si allenerà, ma bisogna lavorare non puoi buttarli dentro, ci vuole tempo – commenta l’allenatore -. Sapevamo che sarebbe stato un mercato difficile dove avremmo dovuto prendere tanti giocatori. Rispetto alla passata stagione Siamo visti diversamente, questo è più difficile”. Un occhio al mercato: “Per ultimare la rosa ci mancano quattro o cinque giocatori forti. Abbiamo preso profili importanti che possono sostituire i partenti, ma anche le ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio in campionato, Ivan. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona: “Domani saremo in, non so chi far giocare. Ieri è arrivato Barak, oggi Favilli, credo si allenerà, ma bisogna lavorare non puoi buttarli dentro, ci vuole tempo – commenta l’allenatore -. Sapevamo che sarebbe stato un mercato difficile dove avremmo dovuto prendere tanti. Rispetto alla passata stagionevisti diversamente, questo è più difficile”. Un occhio al mercato: “Per ultimare la rosa ciforti. Abbiamo preso profili importanti che possostituire i partenti, ma anche le ...

