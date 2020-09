Infantino: «Playoff in Serie A? Soluzione possibile» (Di venerdì 18 settembre 2020) L’introduzione dei play-off nel campionato italiano (e non solo) potrebbe essere una Soluzione per rilanciare l’interesse della Serie A, dei network televisivi e liberare spazio nel calendario internazionale. Come riportato dall’Ansa, lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, alla conclusione del 70/o congresso del massimo ente calcistico mondiale, tenutosi per la prima volta … L'articolo Infantino: «Playoff in Serie A? Soluzione possibile» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) L’introduzione dei play-off nel campionato italiano (e non solo) potrebbe essere unaper rilanciare l’interesse dellaA, dei network televisivi e liberare spazio nel calendario internazionale. Come riportato dall’Ansa, lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni, alla conclusione del 70/o congresso del massimo ente calcistico mondiale, tenutosi per la prima volta … L'articolo: «inA?» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotardDu94000 : RT @CalcioFinanza: Infantino: «Playoff in Serie A? Soluzione possibile» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Infantino: «Playoff in Serie A? Soluzione possibile»: L’introduzione dei play-off nel campiona… - diego4all : RT @CalcioFinanza: Infantino: «Playoff in Serie A? Soluzione possibile» - CalcioFinanza : Infantino: «Playoff in Serie A? Soluzione possibile» - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #FIFA - #Infantino punta sui #Playoff: il piano -

Ultime Notizie dalla rete : Infantino Playoff Infantino: «Playoff in Serie A? Soluzione possibile Calcio e Finanza calcio le statistiche Sono passati 11 mesi dalla sfida con i bustocchi I precedenti sono tutti a favore degli azzurri

Undici mesi esatti, tanto al momento del fischio d’inizio della prima di campionato sarà passato dall’ultima volta che Carrarese e Pro Patria si sono affrontate. L’ultima edizione della sfida resa cel ...

Gravina: «Lavoro da tempo sui playoff per la Serie A»

Gravina playoff Serie A – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato dell’ipotesi di introdurre i playoff per la Serie A. Una formula allo studio della FIFA che prevederebbe campionati con ...

Serie A, riapertura stadi e playoff | Gravina allo scoperto

Il presidente della FIGC, a margine del Consiglio Federale, ha parlato della riapertura degli stadi e della possibilità dei playoff: le parole di Gravina Nella giornata di oggi si è tenuto il Consigli ...

Undici mesi esatti, tanto al momento del fischio d’inizio della prima di campionato sarà passato dall’ultima volta che Carrarese e Pro Patria si sono affrontate. L’ultima edizione della sfida resa cel ...Gravina playoff Serie A – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato dell’ipotesi di introdurre i playoff per la Serie A. Una formula allo studio della FIFA che prevederebbe campionati con ...Il presidente della FIGC, a margine del Consiglio Federale, ha parlato della riapertura degli stadi e della possibilità dei playoff: le parole di Gravina Nella giornata di oggi si è tenuto il Consigli ...