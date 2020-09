In auto con droga, armi e danaro: arrestato 27enne a Serre (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSerre – In auto con 14 dosi di droga, una pistola balestra con sette dardi e danaro contante proveniente da attività illecite. È quanto scoperto e sequestrato, dai carabinieri della locale stazione di Serre coordinati dal capitano Emanuele Tanzilli, che dopo una perquisizione effettuata durante dei controlli di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un giovane 27enne del posto. Giunti nella zona industriale di Serre, durante un controllo, i militari hanno controllato una macchina in sosta con a bordo un giovane che, alla vista dei carabinieri, ha mostrato segni di agitazione. Perquisita l’autovettura, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 14 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incon 14 dosi di, una pistola balestra con sette dardi econtante proveniente da attività illecite. È quanto scoperto e sequestrato, dai carabinieri della locale stazione dicoordinati dal capitano Emanuele Tanzilli, che dopo una perquisizione effettuata durante dei controlli di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hannoun giovanedel posto. Giunti nella zona industriale di, durante un controllo, i militari hanno controllato una macchina in sosta con a bordo un giovane che, alla vista dei carabinieri, ha mostrato segni di agitazione. Perquisita l’vettura, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 14 ...

ilfoglio_it : La foto di Di Maio in auto blu e la lezione di Rotondi. Ecco come il M5s è passato dal trenta al dieci per cento: '… - lucianonobili : Gli assassini che hanno spezzato la vita di #Willy percepivano il #redditodicittadinanza. Abiti griffati, auto di… - riotta : A tutte le auto. I refusi gravi nei giornali di qualità non sono solo grotteschi e non professionali: stuccano i le… - ONDANEWSweb : In auto hashish da spacciare, a casa una balestra con 7 dardi. Arrestato 27enne a Serre - - Giusepp69132710 : @GiorgiaMeloni Colleferro 20 mila abitanti ! Possibile che le forze dell'ordine del posto non hanno mai fermato per… -

Ultime Notizie dalla rete : auto con Requisiti e modalità per ottenere il bonus auto 2020 QuiFinanza Ascensore per auto: come parcheggiare nei box con sollevatore auto

I garage con posti auto verticali sono sempre più diffusi: ecco come parcheggiare e le cose da sapere prima di montare un sollevatore auto nel box privato L’ascensore per auto nei garage multipiano st ...

SAN MAURIZIO CANAVESE - In auto con due chili di droga: arrestati vicino all'aeroporto di Caselle - VIDEO

CASELLE - I carabinieri hanno sequestrato oltre 2,2 chili di «Amnèsia», la nuova droga ottenuta spruzzando metadone ed eroina sulla marijuana. I militari della tenenza di Ciriè l’hanno sequestrata a u ...

Raid, agguati, botte, coltellate e poi esultano su Tik Tok: sgominata baby gang a Bologna

BOOGNA. Un agguato pianificato via social e celebrato con un video su TikTok in cui gli autori esultano all'interno di un'auto, con tanto di colonna sonora e di scritta in sovraimpressione ...

I garage con posti auto verticali sono sempre più diffusi: ecco come parcheggiare e le cose da sapere prima di montare un sollevatore auto nel box privato L’ascensore per auto nei garage multipiano st ...CASELLE - I carabinieri hanno sequestrato oltre 2,2 chili di «Amnèsia», la nuova droga ottenuta spruzzando metadone ed eroina sulla marijuana. I militari della tenenza di Ciriè l’hanno sequestrata a u ...BOOGNA. Un agguato pianificato via social e celebrato con un video su TikTok in cui gli autori esultano all'interno di un'auto, con tanto di colonna sonora e di scritta in sovraimpressione ...