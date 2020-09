Golf, US Open: Justin Thomas in testa dopo il primo giro, Paratore 33° (Di venerdì 18 settembre 2020) Renato Paratore, al secondo major della sua carriera, ha offerto una buona prova e ha concluso al 33° posto con 71 (+1) colpi il primo turno del 120° US Open. Grande partenza di Justin Thomas, leader con 65 (-5) colpi, punteggio più basso per il torneo su questo tracciato e suo personale nel giro d’apertura in un major, ma non sono stati da meno Patrick Reed, secondo con 66 (-4) e uno dei due autori dell’ace (l’altro è Will Zalatoris, 22° con 70, par) e Rory McIlory, quinto con 67 (-3), tutti e tre nella top ten del World ranking. Fortemente deludenti invece Tiger Woods, Justin Rose, Dustin Johnson, leader mondiale, e Jordan Spieth, 71esimi con 73 (+3) e già costretti al miracolo per rimettersi in carreggiata, ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Renato, al secondo major della sua carriera, ha offerto una buona prova e ha concluso al 33° posto con 71 (+1) colpi ilturno del 120° US. Grande partenza di, leader con 65 (-5) colpi, punteggio più basso per il torneo su questo tracciato e suo personale neld’apertura in un major, ma non sono stati da meno Patrick Reed, secondo con 66 (-4) e uno dei due autori dell’ace (l’altro è Will Zalatoris, 22° con 70, par) e Rory McIlory, quinto con 67 (-3), tutti e tre nella top ten del World ranking. Fortemente deludenti invece Tiger Woods,Rose, Dustin Johnson, leader mondiale, e Jordan Spieth, 71esimi con 73 (+3) e già costretti al miracolo per rimettersi in carreggiata, ...

