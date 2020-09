Giugliano | Pirozzi e InPolis chiudono la campagna elettorale con Ruotolo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Arriva Sandroa chiudere ladi Nicolae della lista. Ieri in piazza Gramsci l’iniziativa alla presenza anche dell’assessore Alessandra Clemente. Per tutti l’alleanza giuglianese Pd 5 stelle è un laboratorio politico di livello nazionale. Intanto oggi arriva a, sempre in piazza Gramsci, il ministro degli esteri Luigi Di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Pirozzi

Teleclubitalia.it

Tutti i sondaggi lo danno nettamente vincitore, e ci sembra di poter proprio dire che salvo clamorose sorprese, Vincenzo De Luca si appresa a vincere in scioltezza le elezioni del 20 e 21 settembre, i ...Quattro roghi in uno. Quattro incendi in pochi metri. Quattro colonne di fumo altissime, fumi tossici che hanno reso l'aria irrespirabile per chilometri. E ieri mattina il tanfo e il cattivo odore han ...E’ sicuramente l’accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle l’asso nella manica della coalizione di Nicola Pirozzi, candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra. Giugliano sa ...