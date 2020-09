ENAV, al via avvicinamenti satellitari per l’Aeroporto di Genova (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuove procedure che consentiranno all’Aeroporto di Genova di godere di un incremento dell’operatività in determinate circostanze. Si chiamano Requirend navigation performance (RNP), e – come spiega ENAV, la società di assistenza al volo che gestisce il traffico aereo in Italia – consentono agli aerei di seguire un percorso estremamente preciso tra punti nello spazio individuati attraverso l’utilizzo di sistemi di navigazione satellitare. Una tecnologia che garantisce una gestione ottimale dei flussi di traffico. Dallo scorso 10 settembre ENAV ha pubblicato la procedura RNP per pista 28 progettata per l’aeroporto di Genova. Dal prossimo 8 ottobre sarà poi operativa la procedura per pista 10. Innovative procedure satellitari che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuove procedure che consentiranno all’Aeroporto didi godere di un incremento dell’operatività in determinate circostanze. Si chiamano Requirend navigation performance (RNP), e – come spiega, la società di assistenza al volo che gestisce il traffico aereo in Italia – consentono agli aerei di seguire un percorso estremamente preciso tra punti nello spazio individuati attraverso l’utilizzo di sistemi di navigazione satellitare. Una tecnologia che garantisce una gestione ottimale dei flussi di traffico. Dallo scorso 10 settembreha pubblicato la procedura RNP per pista 28 progettata per l’aeroporto di. Dal prossimo 8 ottobre sarà poi operativa la procedura per pista 10. Innovative procedureche ...

