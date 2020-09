Da un'app sullo smartphone, vede che suo padre ha un malore e chiama i soccorsi: l'uomo è salvo (Di venerdì 18 settembre 2020) Da un’app sullo smartphone, collegata a una telecamera, ha visto che il padre di 85 anni era stato colto da un malore mentre stava preparando la cena. La figlia è riuscita così a chiamare tempestivamente il 113: gli agenti hanno sfondato la porta dell’abitazione, invasa dal fumo, e hanno portato in salvo il pensionato.Con loro sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. è successo ieri sera in via Segantini, in zona Santa Viola a Bologna, nell’intervento due poliziotti, per alcune escoriazioni e avere inalato il fumo hanno avuto 15 e 7 giorni di prognosi. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa intorno alle 20: la figlia, mentre era al telefono con il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Da un’app, collegata a una telecamera, ha visto che ildi 85 anni era stato colto da unmentre stava preparando la cena. La figlia; riuscita così are tempestivamente il 113: gli agenti hanno sfondato la porta dell’abitazione, invasa dal fumo, e hanno portato inil pensionato.Con loro sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.; successo ieri sera in via Segantini, in zona Santa Viola a Bologna, nell’intervento due poliziotti, per alcune escoriazioni e avere inalato il fumo hanno avuto 15 e 7 giorni di prognosi. Lata di soccorso; arrivata alla centrale operativa intorno alle 20: la figlia, mentre era al telefono con il ...

Ultime Notizie dalla rete : app sullo Da un'app sullo smartphone, vede che suo padre ha un malore e chiama i soccorsi: l'uomo è salvo L'HuffPost Cos’è il puntino verde e arancione che appare sull’iPhone con iOS 14

All’interno dell’ultima versione di iOS è stato introdotto un sistema di segnalazione per avvisare gli utenti che una delle app in esecuzione sul telefono sta utilizzando il microfono o la fotocamera.

Abbiamo più paura di un'app che di una pandemia?

Abbiamo più paura di un'app che di una pandemia: potrebbe essere la conseguenza di un avvenuto distacco di sfiducia nei confronti dell'innovazione? Mentre Immuni tocca quota 6 milioni di download, un ...

Huawei allarga il proprio ecosistema e annuncia tanti nuovi prodotti

Smartwatch, cuffie wireless e laptop: a pochi giorni dal lancio, sono disponibili in Italia tutti i dispositivi del completo ecosistema cinese Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia di un’infornata d ...

