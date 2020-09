Classifica supermercati più convenienti 2020 | le indicazioni di Altroconsumo

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 18 settembre 2020)più: ledipiù: l’associazione impegnata nella tutela dei diritti dei consumatori ha stilato un elenco delle catene che permettono di risparmiare di più. Di che cifre si parla e come varia la situazione tra le varie parti di Italia? Di seguito qualche dettaglio dello studio.Segui Termometro Politico su Google Newspiù: come si fa la spesa in Italiaredige ...