Calciomercato Juventus | Marcelo ha deciso | Inter o Juve?

Il sole del Brasile albeggerà solo su uno dei due grandi club che sembrano contendersi le prestazioni di Marcelo. Il terzino, attualmente ai margini del Real Madrid, potrebbe lasciare definitivamente i Blancos dopo ben 13 stagioni, molte delle quali vissute da protagonista. Dopo la partenza di Ronaldo tuttavia, la parabola ascendente dell'ex Fluminense sembrerebbe aver invertito la sua rotta. Un ambiente non più generoso nei suoi confronti e la consapevolezza di aver terminato la sua avventura potrebbero essere i tasselli decisivi per spingere il brasiliano a lasciare Madrid. L'Interessamento della Juventus sarebbe vivo da ormai 2 anni, quando si vociferava che sarebbe arrivato a braccetto con il fuoriclasse portoghese. La trattativa sembrerebbe aver ritrovato nuova linfa, ma occhio ...

