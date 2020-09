Calciomercato Inter: Godin più vicino al Cagliari, Candreva tra Samp e Fiorentina (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato Inter: potrebbe presto sbloccarsi il Calciomercato nerazzurro. Diego Godin è più vicino al Cagliari e Candreva… Si potrebbe sbloccare da un momento all’altro il mercato dell’Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione più vicina alla conclusione rimane quella di Diego Godin al Cagliari. Il fatto che le parti continuino a parlarsi, senza aver Interrotto il dialogo, resta un segnale positivo per la conclusione. Il difensore non vuole rimetterci neppure un euro dei 5,5 milioni che guadagna in nerazzurro. Ma ora le parti si sono sensibilmente avvicinate: tra ingaggio garantito dal Cagliari e incentivo nerazzurro, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020): potrebbe presto sbloccarsi ilnerazzurro. Diegoè piùal… Si potrebbe sbloccare da un momento all’altro il mercato dell’. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione più vicina alla conclusione rimane quella di Diegoal. Il fatto che le parti continuino a parlarsi, senza averrotto il dialogo, resta un segnale positivo per la conclusione. Il difensore non vuole rimetterci neppure un euro dei 5,5 milioni che guadagna in nerazzurro. Ma ora le parti si sono sensibilmente avvicinate: tra ingaggio garantito dale incentivo nerazzurro, ...

