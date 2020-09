Agata, colpo di scena a Chi l’ha Visto?: “Guardate in cantina” (Di venerdì 18 settembre 2020) "Agata non è scomparsa, le è successo qualcosa fra le mura di casa, da lì non è mai uscita. Guardate in cantina". Questo il contenuto di una telefonata anonima che getta angosciosi dubbi sulla sorte di Agata Scuto, ventiduenne disabile di Acireale (Catania), scomparsa nel nulla nel 2012 e mai più ritrovata. Lei non c'è più, ma la sua pensione d'invalidità, 280 euro, continua a essere erogata e ritirata dalla famiglia, che non ha altre entrate. Come mostra il servizio di Francesco Paolo Del Re, che ha indagato per Chi l'ha Visto, questa storia ruoterebbe tutta intorno ai soldi di Agata. Per soldi, racconta il compagno della madre, Agata litigava con i fratelli. Con quei soldi, la ragazza manteneva la famiglia. "Sapeva contarli, li teneva nel ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 18 settembre 2020) "non è scomparsa, le è successo qualcosa fra le mura di casa, da lì non è mai uscita. Guardate in cantina". Questo il contenuto di una telefonata anonima che getta angosciosi dubbi sulla sorte diScuto, ventiduenne disabile di Acireale (Catania), scomparsa nel nulla nel 2012 e mai più ritrovata. Lei non c'è più, ma la sua pensione d'invalidità, 280 euro, continua a essere erogata e ritirata dalla famiglia, che non ha altre entrate. Come mostra il servizio di Francesco Paolo Del Re, che ha indagato per Chi l'ha, questa storia ruoterebbe tutta intorno ai soldi di. Per soldi, racconta il compagno della madre,litigava con i fratelli. Con quei soldi, la ragazza manteneva la famiglia. "Sapeva contarli, li teneva nel ...

