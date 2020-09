UFFICIALE Roma, Kumbulla è un nuovo giocatore. Il comunicato (Di giovedì 17 settembre 2020) La Roma ha annunciato attraverso il proprio sito UFFICIALE che Marash Kumbulla è un nuovo giocatore del club giallorosso Marash Kumbulla è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il giocatore, in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Verona, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicato UFFICIALE del club giallorosso: «L’As Roma rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Laha annunciato attraverso il proprio sitoche Marashè undel club giallorosso Marashè ufficialmente undella. Il, in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Verona, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2022. Ecco ildel club giallorosso: «L’Asrende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marash, e ...

Marash Kumbulla è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il giocatore, in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Verona, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2022. Ecco il co ...

