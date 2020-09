The Matrix 4, Keanu Reeves: "Sarà una storia d'amore, non sarà ambientato nel passato" (Di giovedì 17 settembre 2020) Keanu Reeves, durante una recente intervista, ha parlato di The Matrix 4 svelando che sarà una storia d'amore e non sarà ambientato nel passato. The Matrix 4 riporterà sul grande schermo il franchise sci-fi creato dalle sorelle Wachowski e il protagonista Keanu Reeves ha ora rivelato nuovi dettagli riguardanti il progetto, tra cui il fatto che proporrà una storia d'amore e non sarà ambientato nel passato. L'attore, alcune settimane fa, è tornato sul set a Berlino insieme agli altri membri del cast per concludere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020), durante una recente intervista, ha parlato di The4 svelando che; unad'e nonnel. The4 riporterà sul grande schermo il franchise sci-fi creato dalle sorelle Wachowski e il protagonistaha ora rivelato nuovi dettagli riguardanti il progetto, tra cui il fatto che proporrà unad'e nonnel. L'attore, alcune settimane fa, è tornato sul set a Berlino insieme agli altri membri del cast per concludere ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Matrix 4: Keanu Reeves svela come si è mantenuto in forma quando il set ha chiuso… - leganerd : The Matrix 4: lo stile sarà molto diverso dalla trilogia originale ? - Noovyis : (The Matrix 4, Neil Patrick Harris: 'Lo stile visivo è cambiato rispetto alla prima trilogia') Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Matrix 4, Neil Patrick Harris: 'Lo stile visivo è cambiato rispetto alla prima trilogia'… -