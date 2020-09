Leggi su espresso.repubblica

(Di giovedì 17 settembre 2020) Attacco all'aborto: nella bozza di risoluzione di cui siamo venuti in possesso, l'Maurizio Marrone chiede l'attivazione di progetti nei consultori per aiutare le maternità difficili dopo la nascita. Quindi finanziamenti alla galassia dei movimenti direttamente dalla Regione, senza controllo e con personale non formato all’interno dei contesti sanitari Maurizio Marrone, il fratello d'con la passione per la Russia di Putin"