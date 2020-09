Roma, fiamme e fumo oscurano la città: grosso incendio al campo Rom di via del Foro Italico (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ divampato intorno alle 16 di oggi, giovedì 17 settembre, un grosso incendio in via del Foro Italico nr.501, nei pressi del campo rom. In fiamme rifiuti di vario genere. L’enorme colonna di fumo nero è visibile anche a tanti chilometri di distanza e l’aria è irrespirabile. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Vigili del fuoco e un’autobotte. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ divampato intorno alle 16 di oggi, giovedì 17 settembre, unin via delnr.501, nei pressi delrom. Inrifiuti di vario genere. L’enorme colonna dinero è visibile anche a tanti chilometri di distanza e l’aria è irrespirabile. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Vigili del fuoco e un’autobotte. 1 di 3 ...

Willy: Gdf, 33mila euro RdC percepiti da Bianchi e gli altri

Come il padre Ruggero anche i fratelli Marco e Gabriele, arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, percepiscono il reddito di cittadinanza. La notizia e’ riportata oggi da alcuni organi di stam ...

Sentinelle anti-Covid in spiaggia, ma prendevano reddito di cittadinanza: controlli a Santa Marinella

Da una parte in polo e calzoncini lavoravano in piena estate sulle spiagge come steward, per far fronte all'emergenza coronavirus, e venivano retribuiti dal Comune di Santa Marinella, e dall'altra avr ...

Rugby e minirugby ripartono nel Lazio: gli appuntamenti di tutte le società di Roma e Regione

Qualche società delrugby del Lazio è riuscita a mantenere i contatti con i giocatori più piccoli anche durante l'estate più nera, quella della pandemìa di Covid-19. Altre hanno ripreso le attività da ...

