Recovery fund: più che una manna, è altro debito (Di giovedì 17 settembre 2020) 00:00 Siamo in piena follia Recovery fund, la manna divina. 04:05 Favoloso Claudio Cerasa sul Foglio spiega le follie che si stanno inventando questi cialtroni,… Leggi il resto L'articolo Recovery fund: più che una manna, è altro debito proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 17 settembre 2020) 00:00 Siamo in piena follia, ladivina. 04:05 Favoloso Claudio Cerasa sul Foglio spiega le follie che si stanno inventando questi cini,… Leggi il resto L'articolo: più che una, èproviene da Nicola Porro.

MediasetTgcom24 : Governo: con Recovery Fund più debito e deficit, serviranno tagli alla spesa #RecoveryFund - DantiNicola : Susanna #Ceccardi ha votato contro l'utilizzo di risorse proprie per finanziare il #RecoveryFund da parte dell' Eur… - massimogara : Mai rimandare a domani una cosa che devi fare oggi. #AzzolinaBocciata Conte: 'Se perdiamo la sfida del Recovery… - mariamasi14 : @GiorgiaMeloni Io ho appreso dalla stampa che vuoi i soldi del Recovery fund, dopo che il tuo partito ha votato contro. - giornalisteTV : RT @adrianobusolin: Il governo dei No Tav chiede soldi per la Tav -