Prete ucciso a Como | l’uomo arrestato ritratta davanti al gip | «Non sono stato io | non c’entro nulla»

«Non sono io l'autore del delitto, non c'entro nulla». Ridha Mahmoudi, l'uomo arrestato per l'omicidio di don Roberto Malgesini a Como ha ritrattato davanti al giudice per le indagini preliminari quanto aveva detto ai carabinieri. Martedì 15 settembre il 53enne di origini tunisine si era costituito spiegando di essere il responsabile della morte del sacerdote. Secondo la sua prima versione, Ridha Mahmoudi aveva ucciso don Roberto convinto che il Prete facesse parte di un complotto per organizzare il suo rimpatrio. Questa mattina la salma del sacerdote è stata portata in Valtellina, la zona dove era nato don Roberto. Tanti i commenti sulla vicenda che stanno arrivando per ricordare ...

