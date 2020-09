Operazione Antidegrado a Monte Ciocci

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sottrarre al degrado e all’abusivismo edilizio l’area deldei Cocci e riqualificarla tramite un’di rigenerazione urbana. Il I Municipio, guidato da Sabrina Alfonsi (Pd), dall’inizio del 2020 ha passato al setaccio i circa duecento immobili che girano intorno ale che nei mesi estivi è stato devastato da due incendi ravvicinati. Verifiche sono state svolte su ristoranti, case, discopub, magazzini, attività commerciali (anche una chiesa) per controllare che fossero in regola dal punto di vista edilizio o che abbiano in corso una richiesta di condono. In mancanza di questi requisiti, si passerà all’abbattimento. A partire dalla giornata di ieri, 16 settembre, le commissioni esterne che hanno valutato sulla carta gli immobili, la Polizia locale e i tecnici del ...

ROMA – Sottrarre al degrado e all'abusivismo edilizio l'area del Monte dei Cocci e riqualificarla attraverso un'operazione di rigenerazione urbana. Con questo scopo il Municipio I guidati da Sabrina A ...