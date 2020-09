NERO A METÀ 2, anticipazioni terza puntata di giovedì 24 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) anticipazioni terza puntata della fiction NERO a metà 2, in onda giovedì 24 settembre 2020 in prima serata su Rai 1:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 18 settembre 2020Guerrieri pensa ancora che la morte di Olga e quella di Paolo siano in qualche modo legate. Grazie al tenace lavoro della squadra, Muzo ottiene i domiciliari e anche Malik si convince della sua innocenza. Guerrieri indaga su un brutto caso di bullismo. Un accumulatore seriale viene ammazzato e si chiede l’aiuto di una psicologa che conosceva il defunto. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo NERO A METÀ 2, anticipazioni terza ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 17 settembre 2020)della fictiona metà 2, in onda giovedì 242020 in prima serata su Rai 1:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,di venerdì 182020Guerrieri pensa ancora che la morte di Olga e quella di Paolo siano in qualche modo legate. Grazie al tenace lavoro della squadra, Muzo ottiene i domiciliari e anche Malik si convince della sua innocenza. Guerrieri indaga su un brutto caso di bullismo. Un accumulatore seriale viene ammazzato e si chiede l’aiuto di una psicologa che conosceva il defunto. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articoloA METÀ 2,...

