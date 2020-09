Mattarella: “Ringrazio la Germania per l’aiuto in Europa” (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Incontro tra Mattarella e Steinmeier a Milano. Il Capo dello Stato: “Germania decisiva in Europa”. MILANO – Incontro tra il presidente Mattarella e il suo omologo tedesco Steinmeier a Milano Una visita, come detto dallo stesso Capo dello Stato italiano, programmata in pandemia con il capoluogo lombardo che non è stato scelto a caso. Una giornata impegnativa per i due presidenti che hanno incontrato anche alcune persone colpite dal coronavirus. Un nuovo segnale di amicizia lanciato da Mattarella e Steinmaier in vista dei prossimi mesi che saranno decisivi per il rilancio dell’Unione Europea. Mattarella: “Grazie Germania” In questo incontro il presidente Mattarella ha voluto ringraziare la Germania ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020) Incontro trae Steinmeier a Milano. Il Capo dello Stato: “decisiva in Europa”. MILANO – Incontro tra il presidentee il suo omologo tedesco Steinmeier a Milano Una visita, come detto dallo stesso Capo dello Stato italiano, programmata in pandemia con il capoluogo lombardo che non è stato scelto a caso. Una giornata impegnativa per i due presidenti che hanno incontrato anche alcune persone colpite dal coronavirus. Un nuovo segnale di amicizia lanciato dae Steinmaier in vista dei prossimi mesi che saranno decisivi per il rilancio dell’Unione Europea.: “Grazie” In questo incontro il presidenteha voluto ringraziare la...

