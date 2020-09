'Luis Suarez non rinuncia allo stipendio: resta al Barcellona' (Di giovedì 17 settembre 2020) Barcellona, Spagna, - Luis Suarez molto probabilmente resterà nel Barcellona per giocarsi le proprie chance agli occhi dell'allenatore Ronald Koeman . Ne è convinto il Mundo Deportivo, giornale molto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020), Spagna, -molto probabilmente resterà nelper giocarsi le proprie chance agli occhi dell'allenatore Ronald Koeman . Ne è convinto il Mundo Deportivo, giornale molto ...

marcoconterio : ?? Diego Simeone ha chiamato Luis #Suarez ?? Dopo la fumata nera con la #Juventus, scende in campo l'Atletico Madrid.… - Gazzetta_it : #Suarez, l’ora dell’esame: #Perugia aspetta Luis per la prova di italiano - Gazzetta_it : #Suarez, il giorno dell'esame: la risposta alle 9 domande sul 9 che tutti si fanno #Juve - jordysagitarius : RT @MomblanOfficial: Luis #Suarez gioca d’anticipo: programmato arrivo in Italia nel pomeriggio, con rientro preserale a #Barcellona, per e… - TheoGroz : RT @MomblanOfficial: Luis #Suarez atteso alle porte di Perugia, come privato cittadino, nel tardo pomeriggio. -