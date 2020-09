L’omicidio di Willy, le immagini che incastrano gli arrestati (Di giovedì 17 settembre 2020) «La macchina era parcheggiata in largo Cristoforo Colombo 2 in un parcheggio privato di altrui proprietà con il chiaro intento di occultare il veicolo». È quello che dice il verbale di arresto dei carabinieri per i fratelli Bianchi e gli altri due accusati nell’inchiesta sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Secondo questo documento Marco e Gabriele Bianchi cercarono di nascondere il loro suv in un parcheggio privato, a 300 metri di distanza dal pub dove poi sono stati fermati dai carabinieri. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) «La macchina era parcheggiata in largo Cristoforo Colombo 2 in un parcheggio privato di altrui proprietà con il chiaro intento di occultare il veicolo». È quello che dice il verbale di arresto dei carabinieri per i fratelli Bianchi e gli altri due accusati nell’inchiesta sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Secondo questo documento Marco e Gabriele Bianchi cercarono di nascondere il loro suv in un parcheggio privato, a 300 metri di distanza dal pub dove poi sono stati fermati dai carabinieri.

