Justin Bieber nel video di Dj Khaled e Drake (Di giovedì 17 settembre 2020) Justin Bieber è la “Popstar” nel video di Dj Khaled e Drake: il cantante, intanto, si prepara a rilasciare possibili novità musicali Dj Khaled e Drake ne hanno fatta “un’altra”. Il produttore e il rapper hanno rilasciato a luglio “Popstar”, il singolo che li vede collaborare. Da oggi è online il video che – oltre ai due… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 17 settembre 2020)è la “Popstar” neldi Dj: il cantante, intanto, si prepara a rilasciare possibili novità musicali Djne hanno fatta “un’altra”. Il produttore e il rapper hanno rilasciato a luglio “Popstar”, il singolo che li vede collaborare. Da oggi è online ilche – oltre ai due… L'articolo Corriere Nazionale.

tommostylos : un tincho tiktoker dijo que one direction era basura y PREFIERE A JUSTIN BIEBER JSJSJSJSJSKSKAKS no tenés derechos callate - robxertxa : RT @jb__italiancrew: Justin Bieber ha scritto il suo nuovo singolo #HOLY nel maggio del 2019...???? @JorgenOdegard è il ragazzo che ha prod… - robxertxa : RT @jb__italiancrew: Top metodo di promozione ?????? #HOLY di Justin Bieber esce tra 2 giorni! ???? - robxertxa : RT @jb__italiancrew: 2 giorni a #HOLY, il nuovo singolo di Justin Bieber! Pre-ordinalo qui: - onelesslon_drew : RT @holyrhxde: GENTE DHSJDJD OS LOCALS VAO AMAR ESSA VOLTA NO TEMPO, CONTINUA JUSTIN HOLY BIEBER -