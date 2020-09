Iron Man: i fan possono telefonare a Tony Stark, ecco il numero (Di giovedì 17 settembre 2020) Il fumetto dedicato a Thor contiene un easter egg davvero speciale per i fan di Iron Man: il numero telefonico di Tony Stark. I fan di Iron Man possono ora chiamarlo grazie a un numero di telefono pubblicato nel numero 7 del fumetto dedicato a Thor, scritto da Donny Cates e disegnato da Aaron Kuder. Le persone che lo compongono posso accedere a un messaggio registrato, della durata di circa dieci secondi, che purtroppo non ha la voce di Robert Downey Jr. Tra le pagine dei fumetti della Marvel viene riportato il numero 212-970-4133 e digitandolo si ascolta una voce che dichiara: "Sì, risponde Iron Man tuttavia, a causa di un certo grande idiota biondo, non uso più questo numero, ma, ehi, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020) Il fumetto dedicato a Thor contiene un easter egg davvero speciale per i fan diMan: iltelefonico di. I fan diManora chiamarlo grazie a undi telefono pubblicato nel7 del fumetto dedicato a Thor, scritto da Donny Cates e disegnato da Aaron Kuder. Le persone che lo compongono posso accedere a un messaggio registrato, della durata di circa dieci secondi, che purtroppo non ha la voce di Robert Downey Jr. Tra le pagine dei fumetti della Marvel viene riportato il212-970-4133 e digitandolo si ascolta una voce che dichiara: "Sì, rispondeMan tuttavia, a causa di un certo grande idiota biondo, non uso più questo, ma, ehi, ...

